A Fazenda 18 chegou com tudo na tela da Record nesta segunda-feira (14). A atração comandada por Adriane Galisteu chegou com 22 nomes que prometem agitar o horário nobre da Barra Funda para os próximos meses.
Confira logo abaixo os nomes confimados na estreia de hoje do reality show rural da emissora paulista.
Ana Bruna Ávila
Influenciadora e ganhou fama após ser mordida por um tubarão-enfermeiro nas ilhas de Exuma, no Caribe, em 2020. É conhecida por expor mensagens recebidas por jogadores de futebol.
Adryana Ribeiro
Conhecida pelo grupo Adryana e a Rapaziada. Participou de uma edição do Power Couple ao lado de Albert Bressan.
Alfredo Amaral
Empresário ligado ao mundo sertanejo e conhecido por seu antigo relacionamento com Jaquelline Grohalski.
Ariela Carasso
Fez uma participação em Casamento às Cegas 4 e desistiu de casar com Evandro Pinto.
Catherine Bascoy
É uma forte personalidade das redes sociais e bastante conhecida pelo público do Instagram.
Darlin Ferrattry
É mãe da cantora Lexa, também bastante reconhecida por todo o seu movimento no Carnaval.
Daniel Erthal
Conhecido por seus trabalhos na televisão, como Malhação e outros programas do gênero.
Eduarda Braum
É uma modelo brasileira que fez história ao ganhar o título de Miss Supranational 2025.
Franciele Gorssi
Ex-participante da edição 14 do Big Brother Brasil, marcando bastante o programa na ocasião.
Gabriel Torres
Ex-marido da apresentadora Mara Maravilha, conhecido por sua relação com a cantora.
Giovanna Gold
A artista integrou o elenco da primeira versão da novela Pantanal, da TV Manchete, isso em 1990, além de sua atuação em Chiquititas 2013.
Igor Freitas
Bastante conhecido por participar do De Férias com o Ex, reality que o consolidou nacionalmente.
Jonatas Faro
Ator que fez diversas tramas da Globo, desde Malhação até o enorme sucesso de Cheias de Charme, em 2012.
Jottapê
Ator que ganhou reconhecimento por sua popularidade com o público jovem.
Lucas Bissoli
Ex-BBB 22, que ficou conhecido por sua passagem na atração, além do relacionamento com Eslô Marques, sua ex-colega de confinamento.
Maíra Charken
A atriz ficou conhecida por apresentar o Vídeo Show juntamente com Otaviano Costa.
Mayk Leão
Influenciador que ganhou fama na internet por afirmar que viu uma nave alienígena, mobilizando todo o país.
Mônica Fonseca
Apresentadora e jornalista que comandou o Link Podcast, da própria Record.
Murilo Dias
Influenciador que passou por outros realities, como Soltos em Floripa, A Grande Conquista e Soltos em Salvador.
Renata del Bianco
Ficou conhecida por interpretar Vivi na versão de Chiquititas de 2013.
Rene Murad
Participante do Lagardos & Pelados, atração que foca em sobrevivência nas fortes condições desafiadoras.
Rikardo Negro
Ex-bombeiro da Eliana no SBT e ganhou fama nacional ao participar da Casa de Vidro do BBB, mas acabou não resistindo à dinâmica e não entrou.
Sergio Hondjakoff
Interpretou o Cabeção na novela jovem Malhação, marcando história na TV brasileira.
Stephanie Gomes
Filha de Solange Gomes e que já participou de A Grande Conquista.
Thaíde
Um dos grandes ícones da história do hip-hop do Brasil.
Tina Calamba
Ex-BBB 23 que marcou sua edição e agora busca a chance de conquistar o prêmio de R$ 2,5 milhões na Record.
Sobre A Fazenda
A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.