Reprodução/Record Adriane Galisteu comanda A Fazenda

A Fazenda 18 chegou com tudo na tela da Record nesta segunda-feira (14). A atração comandada por Adriane Galisteu chegou com 22 nomes que prometem agitar o horário nobre da Barra Funda para os próximos meses.

Confira logo abaixo os nomes confimados na estreia de hoje do reality show rural da emissora paulista.

Ana Bruna Ávila

Influenciadora e ganhou fama após ser mordida por um tubarão-enfermeiro nas ilhas de Exuma, no Caribe, em 2020. É conhecida por expor mensagens recebidas por jogadores de futebol.

Adryana Ribeiro

Conhecida pelo grupo Adryana e a Rapaziada. Participou de uma edição do Power Couple ao lado de Albert Bressan.

Alfredo Amaral

Empresário ligado ao mundo sertanejo e conhecido por seu antigo relacionamento com Jaquelline Grohalski.

Ariela Carasso

Fez uma participação em Casamento às Cegas 4 e desistiu de casar com Evandro Pinto.

Catherine Bascoy

É uma forte personalidade das redes sociais e bastante conhecida pelo público do Instagram.

Darlin Ferrattry

É mãe da cantora Lexa, também bastante reconhecida por todo o seu movimento no Carnaval.





Daniel Erthal

Conhecido por seus trabalhos na televisão, como Malhação e outros programas do gênero.

Eduarda Braum

É uma modelo brasileira que fez história ao ganhar o título de Miss Supranational 2025.

Franciele Gorssi

Ex-participante da edição 14 do Big Brother Brasil, marcando bastante o programa na ocasião.

Gabriel Torres

Ex-marido da apresentadora Mara Maravilha, conhecido por sua relação com a cantora.

Giovanna Gold

A artista integrou o elenco da primeira versão da novela Pantanal, da TV Manchete, isso em 1990, além de sua atuação em Chiquititas 2013.

Igor Freitas

Bastante conhecido por participar do De Férias com o Ex, reality que o consolidou nacionalmente.

Jonatas Faro

Ator que fez diversas tramas da Globo, desde Malhação até o enorme sucesso de Cheias de Charme, em 2012.

Jottapê

Ator que ganhou reconhecimento por sua popularidade com o público jovem.

Lucas Bissoli

Ex-BBB 22, que ficou conhecido por sua passagem na atração, além do relacionamento com Eslô Marques, sua ex-colega de confinamento.

Maíra Charken

A atriz ficou conhecida por apresentar o Vídeo Show juntamente com Otaviano Costa.

Mayk Leão

Influenciador que ganhou fama na internet por afirmar que viu uma nave alienígena, mobilizando todo o país.

Mônica Fonseca

Apresentadora e jornalista que comandou o Link Podcast, da própria Record.

Murilo Dias

Influenciador que passou por outros realities, como Soltos em Floripa, A Grande Conquista e Soltos em Salvador.

Renata del Bianco

Ficou conhecida por interpretar Vivi na versão de Chiquititas de 2013.

Rene Murad

Participante do Lagardos & Pelados, atração que foca em sobrevivência nas fortes condições desafiadoras.

Rikardo Negro

Ex-bombeiro da Eliana no SBT e ganhou fama nacional ao participar da Casa de Vidro do BBB, mas acabou não resistindo à dinâmica e não entrou.

Sergio Hondjakoff

Interpretou o Cabeção na novela jovem Malhação, marcando história na TV brasileira.

Stephanie Gomes

Filha de Solange Gomes e que já participou de A Grande Conquista.

Thaíde

Um dos grandes ícones da história do hip-hop do Brasil.

Tina Calamba

Ex-BBB 23 que marcou sua edição e agora busca a chance de conquistar o prêmio de R$ 2,5 milhões na Record.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.







