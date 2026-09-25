Reprodução/Internet Leo Dias deixará o comando diário do Melhor da Tarde no fim do ano

É um absurdo que um programa de TV comandado por Leo Dias comemore o Ibope, aliás, pífio, de 1,8, todo feito em cima da morte de Rick.

Isso beira a barbárie. Se o programa teve um Ibope que eles consideram bom, quer dizer que a audiência é sempre ruim.

E, se eles gostaram do Ibope, que sejam discretos e não comemorem.

A gente sabe que, na TV Band, o que menos tem é bom Ibope.

Para comemorar 1,8, tem de estar, sim, com péssimo Ibope.

O jornalismo de tragédias existe, sim, e os programas de TV aberta tendem a ter mais Ibope nesses momentos.

Já se falava muito que Datena tinha grande Ibope quando a cidade enfrentava tragédias.





Mas Datena jamais comemorou Ibope em cima de tragédias.

Ele dava Ibope e ficava discreto.

Mas a TV Band divulgar uma foto dos participantes do programa de Leo Dias sorrindo e comemorando o Ibope beira o insano.

É isso que dá estar em uma emissora onde o Ibope é tão raro que não importa por qual motivo ele apareça.

Bastaria fazer um bom programa, sem bajulações e com boas reportagens, que a dona de casa iria querer assistir, sim.

Mas, quando você sequer conhece o seu público, qualquer coisa serve.