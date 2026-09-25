É um absurdo que um programa de TV comandado por Leo Dias comemore o Ibope, aliás, pífio, de 1,8, todo feito em cima da morte de Rick.
Isso beira a barbárie. Se o programa teve um Ibope que eles consideram bom, quer dizer que a audiência é sempre ruim.
E, se eles gostaram do Ibope, que sejam discretos e não comemorem.
A gente sabe que, na TV Band, o que menos tem é bom Ibope.
Para comemorar 1,8, tem de estar, sim, com péssimo Ibope.
O jornalismo de tragédias existe, sim, e os programas de TV aberta tendem a ter mais Ibope nesses momentos.
Já se falava muito que Datena tinha grande Ibope quando a cidade enfrentava tragédias.
Mas Datena jamais comemorou Ibope em cima de tragédias.
Ele dava Ibope e ficava discreto.
Mas a TV Band divulgar uma foto dos participantes do programa de Leo Dias sorrindo e comemorando o Ibope beira o insano.
É isso que dá estar em uma emissora onde o Ibope é tão raro que não importa por qual motivo ele apareça.
Bastaria fazer um bom programa, sem bajulações e com boas reportagens, que a dona de casa iria querer assistir, sim.
Mas, quando você sequer conhece o seu público, qualquer coisa serve.