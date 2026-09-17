Reprodução/Record Serginho Hondjakoff em A Fazenda

Sérgio Hondjakoff, com dois dias de confinamento no A Fazenda, já conquistou uma amizade diferenciada: a égua da baia. O animal ficou superapegado ao artista e chegou a lamber a cabeça dele na atração da Record.

A cena rapidamente conquistou o público nas redes sociais, que também relembrou que, na edição anterior do reality, Dudu Camargo tinha grande apreço pelo cavalo que estava na baia.

Leia mais: A Fazenda 18: confira todos os participantes



O ator foi direto para o local depois de ser indicado por Igor Monteiro, que é um dos visitantes da atração e que pode ser escolhido pelo público para ficar em A Fazenda. A égua chegou até a receber o nome de Serena após uma votação do público.

Trajetória de Sergio Hondjakoff

Sergio Hondjakoff estreou na televisão em 1992, na “Escolinhazinha do Professor Raimundo”. No entanto, foi ao interpretar Cabeção em Malhação que conquistou projeção nacional. O personagem se tornou um dos mais populares da história da novela teen da TV Globo, permanecendo na trama durante seis temporadas, exibidas entre 2000 e 2005.

Após o sucesso na emissora carioca, o ator seguiu a carreira na televisão e integrou o elenco de Bela, a Feia, da Record, em 2009. Seu trabalho mais recente na TV foi em 2020, quando participou do reality show Made in Japão, também exibido pela Record.

Produção mostra o momento que a égua beija a cabeça do Serginho Cabeção 🐴 #AFazenda #AFazenda18 pic.twitter.com/626yaUfTc8 — kancelladah (@kancellada) September 16, 2026





Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

Leia mais: A Fazenda 18: quanto recebeu cada famoso pela participação



O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

A atração estreou na última segunda-feira (14), na tela da Record. No entanto, sua estreia foi considerada morna e rendeu apenas 5,3 pontos de audiência. Nessa primeira semana, o reality show anda bem tranquilo, sem grandes movimentações.



