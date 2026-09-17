Reprodução/Globoplay Pedro Bial e Faustão no Conversa com Bial

Faustão deu uma entrevista histórica ao Bial. Passou de madrugada.

As coisas mais importantes que Faustão disse foi: “Estava no bico do corvo”.

“Graças a Deus, confiei nos médicos certos e também na minha mulher, que me fez mudar bastante ao longo da vida. Não é a minha praia. Por que tenho que ficar dando palpite e querendo saber de tudo? Não sou formado em medicina pela internet. Eu já estava no bico do corvo. Então, pensei: ‘É melhor ficar quieto e seguir direitinho o que eles mandarem.’”

A rotina agora está muito boa. Faço Tai Chi Chuan musculação e fisioterapia . Fiquei muito tempo no hospital. Aí, você fica com dor nas costas e sai cheio de problemas. Mas não tive nenhum problema com os transplantes Faustão





“O grande segredo da vida é construir um patrimônio. E patrimônio é família. É quando você deixa um legado.”

Faustão elogiou muito sua mulher e disse que ela foi incrível. Aliás, foi a sua mulher, Lu, que fez com que os filhos dela tivessem amizade com a filha do primeiro casamento.

A vida é tudo o que acontece enquanto a pessoa está fazendo outros planos.