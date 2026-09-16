Ana Maria Braga, 77 anos, pegou seus telespectadores de surpresa na manhã desta quarta-feira (16) ao fazer um alerta sobre os cuidados com os olhos. Durante o Mais Você , a apresentadora revelou que sofreu uma fissura na córnea depois de dormir com o ar-condicionado quente ligado.
Ainda no início do programa, a veterana da televisão brasileira fez questão de recomendar o uso de umidificador no quarto durante o inverno. De acordo com ela, sua atitude fez com que um ressecamento acontecesse, o que provocou uma dor intensa e a fez acordar chorando.
“Não durmam no inverno com o ar-condicionado quente ligado sem ter dentro do quarto um bom umidificador. Senão, fica que nem eu: dá uma fissura na córnea, porque seca o olho”, contou ela, ao iniciar a atração.
Ana Maria Braga explicou que havia deixado o aparelho ligado durante a noite por causa das baixas temperaturas em São Paulo, mas as coisas acabaram se complicando.
Estava frio para malandro nenhum botar defeito ontem. Aí esqueci de desligar o ar-condicionado e o que aconteceu? Levantei hoje chorando. Juro. Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você.
A apresentadora da TV Globo destacou que a situação serve como um aviso para outras pessoas que costumam dormir com o ar quente ligado. Preocupada, a loira chamou a atenção para a sensibilidade da córnea e explicou como o ressecamento pode acontecer enquanto a pessoa dorme.
“É um alerta para todo mundo. De repente, seu olho, a córnea é muito sensível, você fica com ele um pouquinho aberto só e ele vai ressecar”, afirmou. “E dói muito!”, pontuou. A comunicadora ainda ressaltou que precisou se consultar com um oftalmologista com urgência. “Queria agradecer ao oftalmologista Rubens Belfort, que veio me salvar aqui”, acrescentou.
Ainda que a situação tenha lhe dado um belo susto, a apresentadora disse estar bem e seguiu o programa normalmente. Entretanto, Ana Maria Braga fez questão de dividir sua experiência com o público para que situações como essas possam ser evitadas.
Sem paciência
Na última segunda-feira (14), a apresentadora acabou perdendo a paciência com Alessandro Jodar no Mais Você. Ainda que tenha feito tudo com o bom humor costumeiro, o momento rapidamente viralizou nas redes sociais.
Tudo isso aconteceu após a famosa demonstrar irritação com o repórter. Sem pensar duas vezes, Ana Maria Braga deu algumas invertidas nele enquanto os dois provavam um estrogonofe de repolho.“Se você não soubesse que era repolho… Foi na casa de alguém e alguém te serviu. ‘Fiz um estrogonofe aqui’, sem falar do quê”, declarou a comunicadora, querendo saber se o convidado saberia identificar o ingrediente.
Contudo, o jornalista divagou, e a loira não curtiu. “Tem todo o gostinho do estrogonofe, mas tem a textura do repolho”, afirmou. “Mas tem gosto de repolho?”, questionou a veterana. Ele negou: “Não, não tem”.
“É isso que eu tô perguntando! Que coisa! Vou fazer a pergunta de novo… Ele entende de Fórmula 1!”, disparou Ana Maria. Na sequência, ela ainda orientou Jodar a “respirar fundo” e então supôs a hipótese de um jantar em que não fosse revelado que o estrogonofe era de repolho. “Uma carne diferente…”, declarou ele. “Não! Não falei que era estrogonofe de carne!”, respondeu a apresentadora. “Que difícil ele!”, acrescentou a loira.