Reprodução A jornalista Eliana Moreno e o piloto George Marciniw

A apresentadora Colleen Williams, da NBC4 Los Angeles, precisou anunciar ao vivo a morte de dois colegas que estavam em um helicóptero de reportagem que caiu na noite de terça-feira (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A transmissão foi interrompida pouco depois da confirmação.

A jornalista Eliana Moreno e o piloto George Marciniw faziam a cobertura aérea de uma colisão envolvendo um ônibus e um carro no bairro de Chatsworth quando a aeronave caiu. Os dois trabalhavam para a Angel City Air, empresa responsável pelo helicóptero usado pela NBC4 e pela Telemundo 52.

Durante a programação, Williams havia informado que a emissora perdera contato com a equipe. Mais tarde, com a confirmação de que o NewsChopper4 havia caído, ela comunicou as mortes aos telespectadores e disse que os profissionais precisariam de alguns minutos para processar a notícia e se reorganizar. O jornal saiu te,mporariamente do ar.

Além de Moreno e Marciniw, morreu Edy Gutierrez Mejia, de 29 anos, que estava no solo. Outras duas pessoas foram levadas ao hospital, segundo o Corpo de Bombeiros de Los Angeles. O estado de saúde delas não foi informado.

O helicóptero caiu pouco antes das 19h (hora local) entre dois prédios comerciais. O impacto provocou um incêndio que atingiu quatro carros e dois contêineres. Testemunhas relataram à NBC Los Angeles que a aeronave parecia balançar e perder altitude antes de atingir o estacionamento.

Vídeo será analisado na investigação

A causa do acidente ainda não foi determinada. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) iniciou nesta quarta-feira (16) a investigação da queda.

Segundo o investigador Fabian Salazar, as imagens e os áudios gravados durante a transmissão serão peças importantes para entender o que aconteceu. O órgão também vai analisar os destroços, registros de manutenção, condições meteorológicas e o treinamento do piloto.

O NTSB informou que pretende divulgar um relatório preliminar em até 30 dias. A conclusão da investigação pode levar meses.

A NBC4 e a Telemundo 52 lamentaram as mortes e prestaram solidariedade às famílias, amigos e colegas das vítimas. Moreno integrava a equipe de cobertura aérea desde 2010. Ela e Marciniw voavam juntos desde 2023.