Reprodução/Record Giovanna Gold e Darlin Ferrattry em A Fazenda





A atriz Giovanna Gold se envolveu em uma briga com Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, em A Fazenda 18. As duas seguem trocando altas farpas dentro do confinamento. “Você é chata pra car*lho”, disse a artista.

O momento aconteceu após Giovanna pegar Darlin falando sobre ela para outros confinados. Naquela hora, a mãe de Lexa contava aos colegas que a artista teria jogado água em seu rosto na atração.

“Foi você quem jogou água em mim”, disse Darlin. “Eu queria brincar com você”, soltou Giovanna. “Mas aí você joga água em mim?”, esbravejou a empresária.

“Chata pra c*ralho”, disse Giovanna. “Você também é chata”, detonou Darlin. “É para ser protagonista e ganhar tempo de televisão?”, disse a atriz.





Bastante nervosa, Darlin ficou chorosa e recebeu o apoio dos colegas de A Fazenda: "Ela estava com a mão molhada e fez isso aqui na minha cara várias vezes. Sabe o que ela disse? 'Eu só queria secar a minha mão. Isso não foi legal, eu chamei ela sozinha para conversar com ela", pontuou.

Quem é Giovanna Gold?

Reprodução/X Atriz Giovanna Gold





Uma das visitantes da Fazenda 18, a atriz Giovanna Gold, de 62 anos, tem agitado a primeira semana da atração. Nascida em Salvador, a baiana conta com mais de quatro décadas de carreira e ganhou aclamação nacional com personagens marcantes.

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Seu primeiro sucesso foi com Zefa, na primeira versão da novela Pantanal, da extinta TV Manchete, além de ter interpretado Alzira no remake de Mulheres de Areia, em 1993, na Globo.

Também fez uma passagem pelo SBT, onde interpretou a vilã Carmen no remake de Chiquititas (2013), viralizando nas redes sociais. Fez programas na Record, como a novela Gênesis e o Show do Tom.

Que é Darlin?

Reprodução/Record Darlin Ferrattry





Natural de Belém e atualmente morando no Rio de Janeiro, Darlin é mãe de três filhos e ganhou visibilidade ao cuidar da carreira das filhas, Lexa e Wenny Isa. A influencer conta com mais de 700 mil seguidores e já falou uma vez sobre a alcunha de "mãe de lexa" e disse que tinha uma "identidade própria".

Darlin já foi rainha de bateria de escolas como Império Serrano, Unidos de Bangu e Belford Roxo. Ela chegou a deixar o posto antes do desfile em 2025 para cuidar de Lexa, que perdeu um bebê.