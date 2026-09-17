Reprodução/Record Personagens em Iludida trama da Record

O SBT tem passado por uma crise iminente de audiência. O canal nunca mais conseguiu índices bem-sucedidos como nos anos 2020. Quando o assunto é novela, a emissora sempre fica na faixa dos 2,0 ou 3,0 pontos.

A crise começou no fim da novela “As Aventuras de Poliana”, em 2020, e se acentuou com a pandemia de Covid-19. Desde então, a emissora de Silvio Santos (1930-2024) nunca mais acertou em cheio com uma trama.

Em comparação, a Record segue em uma situação bem confortável, chegando a registrar de 8,0 a 9,0 pontos com suas novelas turcas. Folhetins como “Coração de Mãe” e “Força de Mulher” fizeram a festa no canal da Barra Funda, registrando a vice-liderança isolada.

Audiência de novelas: SBT x Record

Reprodução/SBT Amor Valente não tem conseguido emplacar





De acordo com dados obtidos pela reportagem, as novelas do SBT mal têm incomodado sua grande rival no horário, a Record. A Desalmada, por exemplo, que inicia o horário vespertino, consolidou 2,0 pontos no Ibope.

Já O Que a Vida Me Roubou, exibida antes do SBT Cidades, foi a que se sobressaiu melhor, com 2,8 de média. A novata Amor Valente, que recém-chegou à grade da Anhanguera, cravou 2,6 pontos de audiência no horário nobre.

Enquanto isso, Jesus, na Record, segue à frente das novelas do SBT em audiência. A trama bíblica pontuou 4,1 de média. A novata Iludida, trama turca que substituiu o sucesso de Coração de Mãe, não está fazendo feio e cravou 5,1 pontos. Já a reprise de Reis seguiu com 3,4.