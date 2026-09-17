Reprodução Instagram Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Paolla Oliveira, 44 anos, e Diogo Nogueira, 45, voltaram a chamar a atenção dos internautas como só eles sabem fazer após o ex-casal reaparecer juntinho quase um ano após o término oficial. A atriz e o sambista levaram os seguidores à loucura ao exibirem uma química para lá de especial na frente das câmeras.

Embora grande parte dos fãs queira, ainda hoje, que os pombinhos voltem a ser um casal, não é o que está acontecendo. Na verdade, os dois apareceram juntos novamente a serviço do Burger King.

Eles são as estrelas de uma campanha publicitária da rede de fast-food que começou a ser exibida nesta semana. No vídeo, que já foi disponibilizado nas redes sociais, os dois brincam justamente com o antigo relacionamento. “Adivinha quem vai ficar junto de novo?”, questiona Paolla. “É isso mesmo”, responde Diogo, antes de os dois anunciarem a nova oferta do restaurante.

É importante destacar que a publicidade é para anunciar o retorno de uma promoção que inclui dois hambúrgueres e refil de refrigerante. Apesar disso, a campanha não deixa de fazer referências bem-humoradas à antiga relação.

Os dois brincam com a fama de “casal sexy” que ganharam quando ainda estavam juntos. “Com a fome que eu estou, só com dois hambúrgueres feitos no fogo”, declarou Diogo Nogueira. “E de fogo a gente entende alguma coisa, né?”, declarou Paolla logo em seguida.

Como é de se imaginar, os fãs enlouqueceram nas redes sociais, e o post oficial já tem mais de 170 mil curtidas e conta com mais de 10 mil comentários.

"Isso é um marketing de qualidade meus amigos!! Parabéns aos envolvidos!!", disse uma. "Já que é só o King em dobro que voltou, vamos aproveitar enquanto esperamos algo/alguém mais ficar junto", declarou outra. "Fui pega muito desprevenida", brincou uma terceira.

Reprodução Instagram Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Separação

Paolla e Diogo anunciaram a separação por meio de um post conjunto no Instagram, em dezembro do ano passado. Publicamente, alegaram que "relações se transformam". "Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro", dizia o texto compartilhado.

No Carnaval deste ano, a atriz fez questão de afastar as chances de uma reconciliação, mas destacou todo o carinho que continuava sentindo pelo ex. "A gente separou o casal. Mas eu sou louca pelo Diogo, pela família dele, e ele pela minha. O relacionamento, quando é bom, deixa laços. E a gente tem isso. Não para uma volta, como as pessoas falam, mas para isso continuar e se manter firme por bastante tempo", declarou a musa ao Metrópoles.



