Reprodução/Internet Lexa relembrou episódio em festa promovida por Neymar

Lexa relembrou um episódio inusitado envolvendo a mãe, Darlin Ferrattry, e o atacante Kylian Mbappé durante uma festa de Halloween promovida por Neymar. Nos bastidores do TVZ, programa que apresenta ao lado de Gominho, a cantora contou que a mãe discutiu com o jogador francês sem perceber inicialmente com quem estava falando.

Segundo Lexa, as fantasias e maquiagens dos convidados dificultaram o reconhecimento dos participantes. A cantora explicou que só identificou Mbappé depois de observar a conversa entre ele e Darlin Ferrattry.

“Vi minha mãe falando, falando com alguém, e minha mãe falando em português. Ela tem essa mania, ela vai para Orlando, ela fala em português, ela vai para todo lugar e fala em português, ela acha que as pessoas vão entendê-la", contou.

Festa aconteceu durante amizade entre Neymar e Mbappé

Na sequência, a artista explicou que o jogador havia pisado no pé de sua mãe e os dois tentavam resolver a situação quando ela percebeu quem era o interlocutor. “Quando reconheci, eu falei: ‘Mãe, vamos ser expulsas da França, para agora. Para agora, perdoa’. Mas aí ficou tudo bem, graças a Deus. Depois a gente dançou, curtiu ali, foi superlegal depois", disse.

O episódio ocorreu em um período em que Neymar e Kylian Mbappé viviam uma fase de forte proximidade durante o tempo em que atuavam juntos pelo Paris Saint-Germain. Desde então, a relação entre os dois jogadores mudou. Atualmente, eles não se seguem nas redes sociais e já trocaram declarações e indiretas que evidenciaram o distanciamento entre ambos.

No ano passado, Kylian Mbappé falou sobre o atleta brasileiro. "A verdade é que não tenho nada a dizer. Estou muito concentrado no que faço aqui no Real Madrid. Tenho muito respeito por Neymar. Posso falar muitas vezes sobre ele, mas quero lembrar do positivo, de um jogador único na história do futebol e de todos os momentos que passamos em Paris. Agora estou em Madri, quero aproveitar. E sorte para Neymar, sua família e amigos", disse para a TNT Sports.

Em entrevista ao ex-jogador Romário, Neymar indicou que se dava bem com Mbappé até a chegada de Messi ao PSG. "O Mbappé não é chato. Tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha. Foi um menino que, no começo, foi fundamental. Eu o chamava de Golden Boy. Eu brincava, ajudava, conversava. Ele ia na minha casa. A gente teve bons anos de parceria", relatou.