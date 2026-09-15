Reprodução/Record Adriane Galisteu comandou a estreia de A Fazenda

A Fazenda 18 estreou na tela da Record nesta segunda-feira (14). A atração, comandada por Adriane Galisteu, já contou com um desafio em sua estreia: a novela da TV Globo, Quem Ama Cuida.

O canal carioca, que geralmente encerra sua trama por volta das 22h35, alongou o capítulo do folhetim protagonizado por Adriana Colin até as 23h05. A Record previa estrear seu reality às 22h45. No entanto, o canal resolveu esticar a novela Reis para que o programa não batesse de frente com a Globo.

A Fazenda, sob o comando de Adriane Galisteu, estreou às 23h, enquanto Quem Ama Cuida ainda estava no ar. De acordo com dados obtidos pela reportagem do iG, a estreia da atração rendeu 5,3 pontos de média. No mesmo horário, a Globo seguiu líder, com 11,1 pontos, enquanto o SBT ficou em terceiro, com 2,1 de audiência.

Ainda de acordo com os dados obtidos, o pico da atração foi de 6,1. Os dados equivalem à Grande São Paulo e podem passar por mudanças nos números consolidados.

Comparando com A Fazenda 17, que registrou 6,0 pontos em sua estreia em 2025, a queda foi de 11,67% em relação à estreia da 18ª temporada.





A dinâmica do programa

ANTONIO CHAHESTIAN Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli





A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.