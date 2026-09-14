Reprodução/Record Adriane Galisteu comanda A Fazenda

A Fazenda 18 estreia nesta segunda-feira (14) na tela da Record, sob o comando de Adriane Galisteu. A nova edição do reality rural reúne um elenco de participantes em busca do prêmio milionário e promete movimentar a programação da emissora até dezembro.

A edição apresenta muitas mudanças na decoração, que contará, inclusive, com muitas referências à primeira etapa do formato. O deck passou por uma ampliação, além de um camarim incluído entre os cômodos do produto.

Esta temporada trará quatro visitantes especiais na sede. Alguns deles permanecerão no programa e ficarão por alguns dias no reality show e, além disso, tomarão decisões importantíssimas sobre os participantes. Depois, o público decide se eles continuam ou deixam o jogo.

Outra grande novidade é Christina Rocha comandando a Cabine de Descompressão, a Livre do Eliminado e o Podcast React. Ao todo, 22 participantes entrarão oficialmente na sede pela disputa dos R$ 2,5 milhões.





Horário

A Fazenda 18, sob comando de Adriane Galisteu, iniciará às 22h45, logo após a reprise da novela bíblica Reis.

Sobre o programa

Reprodução/LinkTV Adriane Galisteu comanda A Fazenda





A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.