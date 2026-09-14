Reprodução/Instagram Deolane Bezerra está escrevendo diário na prisão; irmã destaca potencial para transformar o material em filme ou série.

Deolane Bezerra, de 38 anos, está registrando sua rotina no cárcere. Segundo Dayane Bezerra, irmã da advogada e influenciadora, que foi presa em maio, o material tem potencial para se transformar em uma série ou filme futuramente.

🚨FAMOSOS: Dayane Bezerra disse que Deolane está escrevendo um diário enquanto está presa e que pode sair um filme ou uma série. pic.twitter.com/S8VGd7c5Af — CHOQUEI (@choquei) September 14, 2026





Em um vídeo publicado nas redes sociais, Dayane contou aos seguidores que Deolane escreve um diário sobre o cotidiano, incluindo detalhes sobre suas atividades na prisão, o que come e até os momentos de oração. A irmã destacou que chegou a ouvir alguns relatos e ficou impressionada com a riqueza de detalhes.

"Ela está escrevendo mais o dia a dia dela lá: o que ela fez, o que ela comeu. Acho que isso vai dar uma série, um filme, uma coisa muito legal. Ela leu alguns dias dela lá para mim e eu senti como se estivesse lá com ela", disse Dayane.

"Se ela fizer uma série, qualquer coisa, tem conteúdo. E se eu contar para vocês o que está acontecendo aqui fora, é babado em cima de babado. Espero que um dia ela coloque isso em prática e faça um filme para vocês saberem pelo menos uma parte dessa história", completou a irmã de Deolane.





Em seu relato, Dayane ainda contou que Deolane pediu para que ela registrasse o que vem acontecendo do lado de fora, para que a perspectiva dos acontecimentos fora do ambiente prisional não sejam esquecidos.





Deolane busca força na fé e nas mensagens dos fãs

A revelação ocorreu durante visita recente da família à advogada na unidade prisional. No vídeo, Dayane falou sobre o estado atual da irmã."Fui para visita. Deo estava lá, linda. Cabelinho hidratado, escovado, unha feita. A pele chega estava linda. Como falei pra vocês ela é muito forte", disse.

A irmã detalhou que a parente busca apoio nas mensagens que recebe do público e na religiosidade durante o período de detenção."É ela que nos dá força. Falou muito sobre os telegramas, leu alguns para mim, leu umas passagens da Bíblia e agradeceu por todo mundo que manda cartas, que é uma força muito grande que dá para ela e ela vê que o povo ama ela", afirmou.

Dayane ainda comentou sobre a forma como a advogada tem lidado com o andamento da ação judicial: "Ela sabe que isso vai passar, que isso é um pesadelo, que isso é um complô, uma prisão política. Ela tem muita força, está muito apegada com Deus, porque sabe que está perto desse pesadelo acabar e todas essas mentiras vão ser esclarecidas".