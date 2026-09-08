Instagram Kelly Key

Cabelos volumosos, maquiagem carregada, roupas em cores vibrantes e os famosos bodies coloridos tomaram as redes sociais na última segunda-feira (7).

A trend inspirada nos anos 80 virou febre entre os famosos, que recorreram à inteligência artificial para recriar visuais marcantes da década. Entre os nomes que entraram na brincadeira estão Patrícia Poeta, Adriane Galisteu, Kelly Key, Paula Fernandes, Zé Neto e Cristiano, Ivete Sangalo, Deborah Secco, Fernanda Lima, Claudia Ohana e Thais Fersoza.

Confira algumas fotos:

Patrícia Poeta

A apresentadorausou e abusou do ChatGPT para produzir imagens inspiradas na estética dos anos 80. Nas fotos, ela aparece com calça jeans de cintura alta, jaqueta jeans, terno com ombreiras e os famosos bodies usados por cima das calças, além de polainas e uma blusa rosa. “Ok, ok!!! Entrando na trend também”, declarou Patrícia no feed. Os seguidores aprovaram o visual e fizeram inúmeros elogios. “Linda demais! Passou na fila da beleza várias vezes”.





Adriane Galisteu

Adriane Galisteu também entrou na brincadeira e publicou uma foto com a família no feed. Na legenda, escreveu: “80’s family mood… A estética muda, o amor fica”. A publicação recebeu muitos elogios, mas alguns seguidores também compararam o marido da apresentadora a Juno Andrade, ator e marido de Xuxa.

“Socorro, Juno Andrade?”, brincou um internauta.

Instagram Adriane Galisteu





Kelly Key

A loira apareceu com os cabelos loiros e volumosos, jaqueta jeans e calça de cintura alta. O rosa também ganhou destaque no visual, presente na blusa, no cinto, nos brincos e no laço usado no cabelo. Em uma das imagens, a cantora aparece ao lado do marido, Mico Freitas, que surgiu com uma tradicional blusa colorida e cabelos compridos, raspados nas laterais.

Paula Fernandes

A sertaneja Paula Fernandes também entrou na trend. Nos stories, ela compartilhou imagens com os cabelos volumosos, brincos grandes e rosa, combinando com a blusa da mesma cor e a jaqueta jeans.

Zé Neto e Cristiano

A dupla entrou na onda e apareceu com calça jeans, cinto preto, camiseta por dentro da calça e blusa colorida.

A foto foi publicada no feed com a legenda: “Estamos na trend dos anos 80. E aí, o que acharam? Será que a gente nasceu na década errada?”. Os fãs responderam com bom humor e fizeram trocadilhos com o nome da dupla. “Zé Choro e Choriano”, escreveu um internauta.

Instagram Zé Neto e Cristiano

Ivete Sangalo

Ivete também participou da brincadeira e se transformou em uma cantora dos anos 80 nas imagens feitas com inteligência artificial. A artista apareceu com cabelos volumosos, blusa com ombreiras e muito brilho. A publicação recebeu coraçõezinhos do marido, Tiago Maia, além de muitos elogios dos fãs. “Perfeita!”, comentou uma seguidora.

Instagram Ivete Sangalo

Deborah Secco

A atriz apareceu com cabelos armados e volumosos em duas versões de figurino: uma com calça jeans e blazer com ombreiras e outra com um body brilhante e cinto preto.

Fernanda Lima

A apresentadora também entrou na trend e publicou o resultado no feed. Com cabelo repicado, camiseta com a frase “I love 80’s” e a tradicional jaqueta jeans, a apresentadora recebeu muitos elogios. “Em todas as épocas, sempre um escândalo de mulher”, afirmou um seguidor.

Instagram Fernanda Lima

Claudia Ohana

A bela não apenas participou da trend, como também entrou no clima dos anos 80 ao som de “Don’t Break My Heart”, de Elton John. “Essa trend, para mim, foi irresistível. Anos 80, minha cara. Elton John na veia!!”, declarou a atriz.





Thais Fersoza

A apresentadora também entrou na brincadeira com um visual colorido, franja e rabo de cavalo bem alto, deixando parte dos cabelos volumosos solta. “Na vibe dos anos 80, gostaram dessa minha versão?





Quer fazer parte dessa trend?

Se, assim como os famosos, você quer voltar ao tempo e arrasar com os looks dos anos 80, então veja como fazer a sua foto.

No ChatGPT, toque no botão “+” e selecione a opção para adicionar fotos e arquivos.

Depois de anexar a imagem, basta escrever como deseja que a foto seja transformada. Quanto mais claro for o pedido sobre roupa, cabelo, cenário e estilo da fotografia, maior será o controle sobre o resultado.

Quando o resultado estiver pronto, a imagem pode ser salva e publicada no Instagram ou em outras redes sociais.



