Reprodução TV Globo/Instagram Duda Santos reage a pergunta sobre solteirice após affair com Tiago Iorc

















Duda Santos, de 25 anos, demonstrou incômodo ao ser questionada sobre sua vida amorosa durante o Rock in Rio. A atriz, que atualmente interpreta a princesa Alika em “A Nobreza do Amor”, da TV Globo, foi abordada por jornalistas sobre a atual fase solteira após o breve romance com o cantor Tiago Iorc.

Ao ouvir a pergunta sobre como estaria vivendo o momento sem um relacionamento, Duda reagiu com bom humor, mas deixou claro que preferia não falar sobre o assunto. “Vocês não muito fifi, são muito fifi” , disparou a atriz, antes de tentar encerrar a conversa com os repórteres.

O romance com Tiago Iorc chamou atenção no primeiro semestre deste ano. Os dois foram flagrados juntos em clima de intimidade em abril, quando chegaram a ser vistos aos beijos durante um passeio pelo Rio de Janeiro. Na época, também apareceram juntos em eventos e chegaram a posar para fotos ao lado de amigos.

A relação, no entanto, teve curta duração. Depois do affair com Duda, Tiago passou a ser visto novamente acompanhado meses mais tarde. Em julho, o cantor foi fotografado aos beijos com uma mulher durante um passeio pela praia, na Zona Sul do Rio. Em agosto, os dois foram vistos novamente juntos em um shopping no Leblon, de mãos dadas e trocando carinhos. A identidade da nova companheira não foi revelada.

Nova fase de Tiago Iorc

No campo profissional, Tiago Iorc, de 40 anos, também vive uma fase movimentada. Em 2026, ele retomou a turnê “Troco Likes – 10 Anos”, projeto que celebra uma década do álbum lançado originalmente em 2015. A nova fase inclui apresentações pelo Brasil e relembra sucessos como “Amei Te Ver” e “Coisa Linda”.

Já Duda segue concentrada na carreira. Além da reta final de “A Nobreza do Amor”, a atriz se prepara para viver a ginasta Daiane dos Santos em uma cinebiografia. Durante o Rock in Rio, ela contou que iniciou uma rotina intensa de preparação física para o novo papel.



