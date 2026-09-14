Reprodução/Internet Rodrigo Faro relembrou o diagnóstico de câncer de Vera Viel em 2024

Rodrigo Faro contou como a rotina de sua família mudou depois do diagnóstico de câncer na coxa recebido por Vera Viel em dezembro de 2024. O apresentador relembrou a decisão do casal de tornar público o período enfrentado pela mulher. Ele também afirmou que os dois passaram a valorizar a união familiar após a experiência.

O comunicador explicou que ele e Vera conversaram sobre a possibilidade de preservar o diagnóstico ou compartilhar o momento com seus seguidores. Segundo o apresentador, a mulher decidiu mostrar o que enfrentaria desde o começo. O casal também envolveu as filhas nesse período e passou a tratar a experiência como parte de uma nova fase familiar.

“Quando a Vera ficou doente, a gente teve uma conversa e falou: ‘Vamos esconder ou vamos mostrar para as pessoas que a gente está?’. Ela não pensou duas vezes e falou: ‘Nós somos de verdade, então a gente vai mostrar para as pessoas tudo o que a gente vai passar porque eu já estou curada’”, declarou Rodrigo Faro em conversa com o portal Leo Dias.

“E ela tinha acabado de receber [o diagnóstico], então foi com essa fé que a gente conseguiu vencer a doença dela. Eu digo ‘nós’ porque foram todos, as nossas filhas”, acrescentou. Na mesma entrevista, o apresentador afirmou que pretende compartilhar experiências vividas pela família e mostrar ao público as mudanças ocorridas depois do período relacionado à saúde de Vera Viel e ao tratamento enfrentado pelo casal.

Vera Viel assume nova rotina profissional

“Compartilhar amor e mostrar essa nova fase da nossa vida, que poderia ser uma fase ruim. Às vezes a gente se pergunta, mas depois a gente entende. A gente fica bravo, a gente questiona, é normal, mas era para a gente estar exatamente assim hoje, era para a gente viver o que a gente vive hoje: a plenitude, a felicidade, o amor, a união…”, afirmou o comunicador.

“Acho que isso é o mais bonito, e a gente quer compartilhar isso com as pessoas”, completou Rodrigo Faro. Vera Viel, por sua vez, contou que a dinâmica profissional dos dois também mudou. Ela passou a sair de casa para trabalhar e deixou o marido responsável por parte da rotina familiar.

Atualmente, Vera grava o Vozes da Vida para o YouTube, projeto no qual recebe pessoas para relatarem diferentes experiências pessoais. “Eu estou gravando, eu estou com um programa no YouTube, o ‘Vozes da Vida’, contando histórias também de pessoas que passaram por grandes desafios, de superação, de fé… E aí eu saio para gravar e às vezes ele está em casa, então mudou”, disse.

A alteração fez Rodrigo Faro assumir tarefas que anteriormente ficavam com a mulher nos períodos em que ele passava longas jornadas trabalhando fora. “Olha como é a vida… Quantas vezes eu saí de casa para trabalhar e voltava de madrugada, e ela cuidava de viagens, pelo amor de Deus. Agora é ela quem está trabalhando e eu cuido de tudo”, declarou Rodrigo Faro.

O apresentador acrescentou que continua trabalhando em suas empresas, muitas vezes de casa, e passou a acompanhar mais de perto as tarefas domésticas e a rotina das filhas. “Às vezes eu trabalho em casa, porque eu também tenho as minhas empresas, que eu tenho bastante coisa para fazer e tal, mas estou cuidando da casa, estou reformando um negocinho, estou fazendo alguma coisa, aí ela chega e está tudo em ordem, estou com as meninas, está tudo certo”, concluiu.