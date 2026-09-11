ANTONIO CHAHESTIAN "A Fazenda 18" estreia com sede renovada, camarim inédito e novas dinâmicas





A nova temporada de “A Fazenda”estreia nesta segunda-feira (14) com mudanças na estrutura da sede e novidades que prometem movimentar a convivência entre os participantes. O iG visitou o espaço do reality em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, e conheceu de perto parte das alterações preparadas para a 18ª edição.

Entre as principais novidades está a criação de um camarim dentro da sede. O espaço foi planejado para concentrar os momentos de preparação dos peões, principalmente antes de festas e compromissos ao vivo. A decoração combina madeira rústica com elementos em tons de roxo, mantendo referências ao universo sertanejo do programa sem abrir mão de uma estética mais contemporânea.





O ambiente conta com bancadas e espelhos e fica em uma área reservada da propriedade. Segundo a Record, além de atender às necessidades de maquiagem e cuidados pessoais, o camarim deve se transformar em um novo ponto de convivência. A expectativa é que os participantes aproveitem os momentos reunidos no local para conversar, trocar informações, desabafar e discutir estratégias relacionadas ao jogo.

Sede passa por reformulação

As mudanças não ficaram restritas ao novo camarim. A sede inteira recebeu intervenções para acomodar o elenco da temporada. O quarto principal, por exemplo, ganhou uma nova pintura inspirada na primeira edição do reality, com predominância de tons terrosos, vinho e azul. Revestimentos que remetem a tijolos aparentes também foram incorporados à decoração.

Apesar das alterações visuais, a quantidade de acomodações permanece a mesma: 18 camas, distribuídas entre modelos de casal e de solteiro.





Outro espaço que passou por modificações foi o deck, palco de momentos decisivos da competição, como a formação da Roça. A área foi ampliada e também poderá ser utilizada em algumas das festas promovidas ao longo da temporada.

O Rancho do Fazendeiro também terá papel de destaque na dinâmica deste ano. Já a hidromassagem promete se tornar um dos espaços mais disputados pelos confinados, mas o acesso não será livre. O participante que conquistar uma das provas terá direito a utilizá-la.

Christina Rocha assume a Cabine de Descompressão

As novidades também chegam aos momentos posteriores à eliminação. Christina Rocha passa a integrar a equipe do reality e comandará a Cabine de Descompressão, onde receberá os participantes que deixarem a competição.

ANTONIO CHAHESTIAN Adriane Galisteu e Christina Rocha





A produção também preparou uma dinâmica inédita com quatro visitantes, sendo dois homens e duas mulheres, que entrarão na sede depois do elenco principal. Eles poderão interferir em determinadas situações do jogo e, posteriormente, o público decidirá se algum deles ganhará uma vaga definitiva na disputa. A identidade dos participantes oficiais, no entanto, continua em segredo até a estreia.

Adriane Galisteu fala sobre expectativa para a nova temporada

À frente do programa pelo sexto ano consecutivo, Adriane Galisteu afirma que encara a nova edição com a mesma expectativa de quem está começando na televisão. Em conversa com o iG e outros veículos de imprensa, a apresentadora falou sobre a preparação para a estreia e revelou que já iniciou a escolha dos figurinos.

“É o meu sexto ano, é o décimo oitavo da Fazenda. E eu venho para cá como se eu fosse estrear na televisão. Eu penso em tudo do zero”, afirmou.

Galisteu contou que já realizou a primeira prova de figurino e que 30 looks foram aprovados de um total de 120 planejados para a temporada. Ela ainda brincou com as baixas temperaturas registradas em Itapecerica da Serra.

A apresentadora também revelou estar ansiosa para conhecer os participantes e descobrir quais histórias serão construídas ao longo da temporada.

“Estou muito animada para essa edição. Não vejo a hora de conhecer esse elenco. Porque, afinal de contas, são eles as grandes estrelas. Eles é que contam essa história para a gente. E a gente depende dessa turma toda”, declarou.

ANTONIO CHAHESTIAN Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli





Galisteu ainda destacou o trabalho do diretor Rodrigo Carelli na formação do elenco e disse estar curiosa para descobrir quem serão os protagonistas, responsáveis por conflitos e estratégias dentro do confinamento.

“Estou louca para saber quem são essas pessoas, quem são esses peões, que história eles vão contar, quem vai ser a planta da edição, quem é que vai causar, quem vai ser o pegador, a pegadora. Muito animada, Carelli. Eu posso esperar coisas boas desse elenco?”, questionou.

Carelli respondeu de forma positiva e afirmou que o público pode esperar uma temporada movimentada. Segundo o diretor, a equipe entrevistou todos os participantes e identificou potencial para que o grupo renda histórias ao longo da competição.

“Todos têm todo potencial para render e viver muito. Eles querem o prêmio? Todos querem o prêmio”, afirmou Carelli.

Nesta edição, o vencedor de “A Fazenda” levará R$ 2 milhões, enquanto outros R$ 500 mil serão distribuídos em prêmios ao longo da temporada.



