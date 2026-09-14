Reprodução/Instagram/luapio/TVGlobo Luana Piovani critica Luciano Huck

Luana Piovani, 50, chamou a atenção dos internautas neste último domingo (13), ao compartilhar um vídeo criticando o apresentador da TV Globo, Luciano Huck , 55, que comanda o Domingão com Huck.

Como de costume, a loira se posicionou mais uma vez contra o veterano da televisão brasileira. Neste final de semana, a atriz compartilhou em seus Stories um vídeo publicado pelo empreendedor, professor e influenciador Facundo Guerra, que fez duras críticas ao comunicador por declarações relacionadas ao Bolsa Família.

No vídeo, Facundo afirma que Huck representa, na visão dele, “o que existe de mais atrasado na burguesia brasileira”. Ao longo da gravação, ele critica a ideia de que o benefício social seria suficiente para fazer com que as pessoas deixassem de buscar melhores condições de vida.

Segundo Facundo, o benefício muitas vezes representa apenas o mínimo necessário para que uma família tenha comida na mesa. Ele também argumenta que os beneficiários continuam tendo desejos e ambições de consumo, principalmente por serem expostos diariamente a produtos e serviços por meio da televisão.

Então dizer que o Bolsa Família é suficiente para manter essas pessoas nos seus lugares porque elas não conseguem desejar nada além disso é no mínimo corrupto moralmente Facundo Guerra, empreendedor e apresentador.

Na sequência, Facundo ainda questionou a ideia de meritocracia quando aplicada a pessoas que nasceram em contextos de maior privilégio. Ele citou a trajetória de Huck e afirmou que o apresentador teve acesso a condições que não estão disponíveis para grande parte da população.

“Pra quem recebeu conveniências desde o berço, pra quem estudou em escola particular, pra quem é filho de família rica, é muito fácil olhar pro Bolsa Família e falar: Pô, eles não querem trabalhar por um salário mínimo. Pô, eles não aceitam meu salário miserável”, disparou.

Ao longo da publicação, Facundo também classificou como “mau-caratismo” atribuir ao pobre a responsabilidade pela própria condição socioeconômica e afirmou que esse tipo de discurso estaria relacionado a uma visão histórica sobre pessoas em situação de pobreza.

“Aumenta o salário que você vai ver se você não vai conseguir contratar. Então, não basta só produzir a pobreza, a gente, de alguma maneira, a gente também tem que estigmatizar o comportamento do pobre”, acrescentou.

Richa entre Piovani e Huck

Vale destacar que a repostagem feita por Luana acontece após a atriz já ter protagonizado outros episódios de críticas públicas para Luciano Huck. Em maio, por exemplo, ela havia se manifestado contra o apresentador em meio à repercussão de declarações relacionadas ao Bolsa Família.

Além disso, mais recentemente, Piovani voltou a citar o marido de Angélica ao compartilhar críticas ao uso de inteligência artificial pela TV Globo. Na ocasião, a atriz publicou um conteúdo relacionado ao assunto e fez comentários sobre o Domingão com Huck.



