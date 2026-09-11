ANTONIO CHAHESTIAN Após deixar o SBT, Christina Rocha encara novo desafio em "A Fazenda 18"





O iG esteve presente na coletiva de imprensa de “A Fazenda 18”, realizada na última quinta-feira (10), e conversou com Christina Rocha sobre seu novo desafio na Record. A apresentadora será responsável pela Cabine de Descompressão, função que, nas últimas temporadas, ficou sob o comando de Lucas Selfie.

A chegada à nova emissora acontece meses após Christina deixar o SBT, onde comandava o extinto “Casos de Família”. Para a apresentadora, o momento representa a oportunidade de iniciar uma nova fase profissional e experimentar um formato diferente do que estava acostumada a fazer.

“Eu tinha que fazer uma coisa nova. Eu gosto de uma coisa nova. Eu fiquei pensando, montando a cabeça, e veio essa ideia de fazer uma coisa nova. Não importa o tamanho do que eu vou fazer, mas é uma coisa nova”, afirmou.

Christina também destacou que não gosta da sensação de repetir experiências já vividas. “A pior coisa do mundo é você se sentir: ‘Ah, já vi esse show’. Eu não sou morna. Não sou”, declarou.





'Vou ser a Christina'

Ao falar sobre o que o público pode esperar de sua atuação na Cabine de Descompressão, a apresentadora garantiu que pretende manter sua personalidade, mesmo diante de uma função inédita na carreira.

“Eu vou ser eu, direitinho. Agora, eu não sei... Tomara que eu faça uma coisa nova também. Mas eu vou ser a Christina”, disse.

A apresentadora contou ainda que a oportunidade surgiu de maneira relativamente rápida, enquanto avaliava outros projetos profissionais. Segundo ela, a decisão representou uma espécie de recomeço.

“Estava vendo outros projetos e tal, não sei o quê. E apareceu. Aí você fala assim: ‘Ah, não sei não’. Aperta o botão lá, pá, e vai. Entendeu? Aquele botão de recomeço”, explicou.

ANTONIO CHAHESTIAN Adriane Galisteu e Christina Rocha





Ansiedade para o novo desafio

Apesar de reconhecer que está diante de uma experiência diferente, Christina afirmou que não encara a estreia com medo. Para ela, a sensação é de ansiedade positiva diante da mudança de emissora, equipe e ambiente de trabalho.

“Eu estou ansiosa no bom sentido. É uma coisa nova para mim também. Eu estou em um lugar novo, com pessoas novas”, afirmou.

A apresentadora também ressaltou a importância de deixar a zona de conforto e se permitir experimentar novos caminhos na carreira. “Eu acho importante você sair dessa redoma, sair da redoma de vidro”, comentou.

Christina ainda revelou que já tinha contato com o universo dos realities antes de assumir a função em “A Fazenda”. “Eu sempre assisti. Eu gosto de reality”, afirmou.

Na Cabine de Descompressão, a apresentadora terá contato com os participantes logo após a eliminação, em um momento que promete explorar as reações dos peões ao fim da trajetória no confinamento e os acontecimentos que marcaram a passagem deles pelo programa.



