Reprodução/LinkTV Adriane Galisteu fala sobre Luana Piovani

Adriane Galisteu, que está a poucos dias de estrear o reality show A Fazenda na Record, revelou qual famosa gostaria de ver na atração. A apresentadora sonha em ter no elenco a atriz Luana Piovani, que já falou que não pretende participar de qualquer programa de confinamento.

Piovani foi lembrada por Galisteu durante uma entrevista ao canal Link TV, do YouTube, na última quinta-feira (3). Ela ressaltou que gostaria muito que a famosa um dia participasse e destacou qualidades como sua autenticidade.

"Eu sou um pouco assim, as pessoas não me acham mais ou menos. Eu acho mais ou menos meio ruim; não somos mulheres mornas. Ela arruma umas confusões, ela tem as verdades dela, é autêntica. Acho que ela iria causar ou surpreenderia a gente e seria uma flor", pontuou.

Rodrigo Carelli já afirmou em uma entrevista, em 2025, que já fez um convite para Luana em A Fazenda; no entanto, ela recusou a proposta: "Eu já trabalhei com a Luana na MTV. Tentei convidá-la para A Fazenda, mas foi só uma vez. A resposta foi bem categórica. Ela disse: 'Não me ligue mais'", contou.

Fagner Vilela - iG Luana Piovani

Sobre a expectativa do novo elenco da edição 18, Adriane confessou que, por muitas vezes, uma super formação formada por estrelas não rende tanto devido a alguns participantes não entregarem tudo de si.

"Você escolhe um elenco superestrelado, com muita gente muito famosa. Não necessariamente vai acontecer, porque às vezes aquelas pessoas não entregam o que você acha", pontuou.

Sobre o programa

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.



