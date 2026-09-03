Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco



A Panobianco, uma das maiores redes de academias do Brasil, anuncia Deborah Secco como nova embaixadora, escolhida para apresentar ao público seu novo momento de marca. A parceria integra o lançamento do rebranding e da nova plataforma de comunicação da companhia, que passa a valorizar histórias reais, pertencimento e bem-estar.

Deborah Secco protagoniza a campanha institucional "Você é feito de quê?", criada para mostrar que a força das pessoas começa muito antes da academia. Mais do que incentivar a prática de atividade física, a iniciativa convida o público a reconhecer as experiências, os desafios e as conquistas que fazem parte de suas trajetórias, traduzidas na nova assinatura da marca: "Panobianco. Feitos de força e vontade."

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





"A Panobianco vive hoje um dos momentos mais importantes da sua história. Nosso rebranding representa uma evolução da marca e da forma como queremos nos conectar com as pessoas. Para apresentar esse novo capítulo, escolhemos Deborah, que traduz diferentes formas de força, transformação, disciplina, recomeço e autenticidade. São histórias que ajudam a dar vida ao conceito que queremos compartilhar com o público", afirma Caroline Ventura, Head de Marketing da Panobianco.

Cada embaixador dará vida a uma perspectiva diferente da campanha. Deborah Secco conduz uma narrativa sobre autoestima, pressão estética, maternidade e recomeços, mostrando que cuidar de si é uma escolha construída ao longo da vida.

A participação também esteve presente no lançamento da nova fase da Panobianco durante a Fitness Brasil 2026, realizada em agosto.





A escolha faz parte da estratégia de lançamento do novo posicionamento da Panobianco e amplia a capacidade da marca de conversar com diferentes públicos a partir de histórias, linguagens e experiências distintas.

Com a campanha, Deborah Secco passa a integrar a comunicação de lançamento da nova fase da Panobianco, ajudando a traduzir para o público o conceito de que cada pessoa é construída pelas forças que encontra e desenvolve ao longo da vida.