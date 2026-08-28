Reprodução/Instagram/@galisteuoficial Adriane Galisteu em A Fazenda





Adriane Galisteu quer que seu filho tenha a melhor educação possível.

Então, decidiu que seu filho vai estudar na Suíça, em uma escola onde filhos de bilionários e de políticos do mundo todo estudam dos 10 aos 18 anos.

Eles saem de lá preparados para entrar em qualquer faculdade do mundo. As aulas são dadas em francês e inglês.

Além das aulas e da preparação na escola, eles têm viagens a fazer ao redor do mundo.

Tudo pago pelos pais ou pelas empresas. No caso, Adriane Galisteu vai bancar a conta.

Ela quer que seu filho se relacione e conviva com os filhos das pessoas mais importantes do mundo.

A cabeça de Galisteu sempre foi adiantada, e ela trabalhou com objetivos durante toda a vida. Não seria diferente em relação ao seu filho, que ela tanto ama.

Ela batalhou muito na vida e sabe o que está fazendo.

Depois que trabalhou no SBT, onde ganhou um dinheiro que jamais pensou em ganhar, Adriane Galisteu ficou anos sem ter trabalho na TV.





Até que, depois de mais de oito anos, ela conseguiu o apoio de um vice-presidente comercial da TV Record, quando ajudou o vice-presidente da emissora a conquistar anunciantes que lhe garantiriam a participação em A Fazenda.

Adriane Galisteu se consolidou como a melhor apresentadora de A Fazenda de toda a sua história e, além de tudo, é garantidora de grandes anunciantes.

Ela está dando a melhor herança que uma mãe pode dar ao filho, que é a herança cultural.

Seu filho vai ser um homem do mundo e saber como vencer em tudo o que fizer.

Assim é, se lhe parece.