Reprodução/Internet Boninho dirigirá o novo reality de relacionamentos do Prime Video

O Prime Video anunciou Oi, Sumido!, novo reality de relacionamentos dirigido por Boninho, que reunirá cinco ex-casais sob o mesmo teto. A produção terá filmagens a partir de setembro, com gravações em São Paulo e Campos do Jordão. Inspirada em um formato sul-coreano, a atração colocará antigos parceiros novamente em convivência para testar reconciliações e novas relações, sem revelar inicialmente aos participantes quem viveu um romance com quem.

Oi, Sumido! esconderá identidade dos ex-casais

A atração adapta EXchange, formato criado pela CJ ENM e pela TVING. Na dinâmica, os dez participantes passam a morar juntos depois do encerramento de seus antigos relacionamentos. Entretanto, a identidade dos ex-parceiros ficará escondida no começo da experiência. O segredo permitirá que conexões anteriores reapareçam durante a convivência, ao mesmo tempo em que os integrantes do elenco poderão conhecer outras pessoas e estabelecer novos vínculos dentro do programa do Prime Video.

Boninho já compartilhou nas redes sociais parte do processo de seleção dos participantes. "E aí, de 0 a 10, qual a chance de você querer voltar para o seu ex? Oi, Sumido, o novo reality que estou fazendo em parceria com o Prime Video", escreveu o diretor. Ao longo da experiência, os participantes poderão avaliar se desejam reconstruir os relacionamentos anteriores ou conhecer novas pessoas.

Oi, Sumido! usará esse dilema como base para sua dinâmica. Além dos acontecimentos dentro da casa, o programa terá um painel fixo de celebridades chamado Galera do Sofá. Os integrantes comentarão os principais episódios da convivência e explicarão as regras ao público por meio de intervenções curtas e bem-humoradas.

Javiera Balmaceda, Head de Originais para a América Latina, Canadá, Austrália e Nova Zelândia do Amazon MGM Studios, destacou a relação do público brasileiro com realities. "O público brasileiro é extremamente conectado ao gênero do reality show, e 'Oi, Sumido!' chega trazendo um formato totalmente inovador ao abordar as relações amorosas e as segundas chances", afirmou a executiva ao comentar o anúncio da nova produção comandada por

"Estamos muito entusiasmados em contar com a expertise do Boninho, um diretor que entende como ninguém essa audiência e sabe perfeitamente como traduzir esse fenômeno global para o ritmo e a paixão do espectador do Prime Video", completou Javiera Balmaceda.