Participante de A Fazenda recebe notícia sobre saúde da mãe e decide ficar

Creo recebeu uma informação grave sobre a mãe nesta quinta-feira (20) em A Fazenda 17. A produção do reality chamou o participante para comunicar o estado de saúde da matriarca, o que gerou preocupação entre fãs e aliados. O artista, no entanto, decidiu permanecer no jogo a pedido da própria mãe.

O comunicado foi divulgado pela equipe do peão nas redes sociais. A nota confirmou que a mãe enfrenta um problema de saúde e disse que a decisão de continuar no reality atende ao desejo dela.



Segundo o texto publicado no perfil oficial do artista, a família se manteve unida em torno da permanência do participante no reality rural da Record. A equipe afirmou: "Na tarde de hoje, o Creo recebeu a notícia de que a mãe dele está enfrentando um problema de saúde, mas por ser um desejo dela, ele seguirá lutando pelo prêmio também por ela e pela família".

A equipe reforçou o apoio fora da casa. "Aqui fora, estaremos enviando toda a nossa energia positiva para ele, e vamos juntos em uma corrente de oração para que ela se recupere logo. Já deu tudo certo!", escreveu o time do participante.

O comunicado não detalhou o diagnóstico nem o estado de saúde da mãe. A nota apenas diz que a família prefere manter discrição enquanto acompanha o tratamento.

A publicação recebeu mensagens de apoio de ex-peões e fãs. Shia , que participou da mesma edição, escreveu: "Meu irmão Deus está no controle aguenta firme aí". Uma seguidora comentou: "Força meu amigo!!! Fica firme aí … sua família dará o suporte por aqui". Outra pessoa adicionou: "Estaremos em oração por vocês".