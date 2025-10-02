Instagram/RecordTV Duda, Renata ou Walério? Quem sai da "A Fazenda 17"

Walério Araújo lidera a votação para deixar “ A Fazenda 17 ” nesta quinta-feira (2). Segundo enquete do iG Gente, o estilista aparece com 52,5% dos votos, enquanto Renata Muller soma 27,5% e Duda Wendling registra 20%. A eliminação será transmitida ao vivo pela Record.





Na noite de quarta-feira (1º), Rayane venceu a Prova do Fazendeiro, escapou da Roça e assumiu o chapéu da semana.

Enquanto isso, a madrugada foi marcada por uma confusão na cozinha. Integrantes do Grupo Total encontraram alimentos escondidos em diferentes pontos da despensa. “ Aqui atrás tava banana, o pão tava ali atrás do cesto” , relatou Matheus ao mostrar parte da descoberta.

A situação gerou revolta em Carol Lekker, que criticou os rivais. “ Não vai esconder não que isso aqui não tem nome de ninguém. Várias comidas escondidas! ”, disparou. Entre os itens estavam pães, bananas, laranjas, manteiga e até cinco latas de leite condensado.

Fernando Sampaio admitiu ter guardado nove pães, mas negou relação com os outros produtos. Ele disse que estava com Michelle Barros no momento em que alguns itens foram escondidos e sugeriu que a ação pode ter sido feita para causar intriga.

Além do embate sobre a comida, Carol acusou Nizam de articular votos contra Fernando. “ Engraçado que as próprias pessoas que você tá defendendo, se juntaram na Roça para que todos votem em você ”, afirmou a modelo.

Fernando rebateu dizendo que o público não aprova esse tipo de estratégia e mostrou confiança na permanência. “ Eu vou longe aqui, eu vou ganhar aqui! Pode ter certeza ”, declarou.

Carol tentou alertar que ele poderia ser eliminado caso enfrentasse Tamires Assis em uma Roça. Apesar do aviso, Fernando disse acreditar que sairia vitorioso de qualquer confronto direto com a rival.