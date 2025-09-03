Reprodução/Globo Nizam

Nizam, ex-participante do "Big Brother Brasil 2024", anunciou, na terça-feira (2), que vai parar de produzir material erótico para plataformas de conteúdo adulto.

Segundo ele, a decisão vem sendo pensada há algum tempo. O ex-BBB ainda argumentou que só começou a se expor em plataformas destinadas ao público +18 por questões econômicas.





"Entrei por uma questão financeira e, naquele momento, foi uma escolha válida. Mas já há alguns meses vinha refletindo sobre encerrar esse ciclo e só não finalizei antes por respeito a quem me acompanhava por lá", começou ele ao "Gshow".

"Hoje, com novas fontes de renda e outros projetos em andamento, sinto que esse capítulo se encerrou", observou. "Foi uma etapa importante, que me trouxe aprendizados e conexão com pessoas que me apoiaram muito", acrescentou.

Em seguida, Nizam alegou que quer mostrar outras facetas ao público que o acompanha desde 2024, ano em que esteve no elenco do reality mais famoso do Brasil. "Mas agora quero mostrar novos lados da minha trajetória, com desafios que reflitam melhor quem eu sou e onde quero chegar", concluiu.

Relembre

Durante o período em que esteve no "BBB 24", Nizam se envolveu com Alane Dias. A relação iniciada no programa de convivência da Rede Globo não foi trazida para fora do confinamento.

Depois de ser eliminado da atração apresentada por Tadeu Schmidt, Nizam engatou um affair com a renomada atriz Letícia Spiller. Eles surgiram juntos no Carnaval de 2024, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em um camarote.

O envolvimento deles terminou pouco tempo depois. Hoje em dia, Spiller está namorando o português Franclim Mendes da Silva, com quem assumiu o relacionamento em março deste ano.