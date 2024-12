Reprodução Record TV "A Fazenda 16": confira os eliminados e saiba quem está na final

Após uma maratona de roças, dinâmicas e eliminações, a grande final de "A Fazenda 16" foi formada. Na última terça-feira (17), Adriane Galisteu, apresentadora do reality rural da Record TV, revelou ao público quem foram os dois últimos eliminados da competição, assim como quem se consagrou como finalista.







Bateram na trave Juninho Bill e Vanessa Carvalho. Os finalistas são Sidney Sampaio, Yuri Bonotto, Guilherme Vieira e Sacha Bali. A votação para definir o campeão da temporada já foi aberta. Após a divulgação dos resultados, cada participante fez um discurso para pedir votos aos telespectadores.





"Brasil, que gratidão que eu tenho a todos vocês, vocês foram minha força. Por favor, deixem eu ficar, deixem eu ganhar, deixem eu ser campeão. Eu sou um ator que está aqui lutando pelo meu sonho, pela minha família. Essa experiência foi incrível! Por favor, se vocês acharem que eu mereço, deixem eu ser campeão", disse o ex-ator do SBT.





Sidney Sampaio, conhecido pela atuação em obras da Globo e Record, também ficou emocionado com a chegada à final. "Quanta emoção, que jornada incrível, eu estou muito feliz. Eu quero muito realizar meu sonho. Quero morar com meu filho, terminar minha faculdade. É uma experiência que nunca vou esquecer. Votem muito", pontuou.





"Brasil, a minha vida nunca foi fácil. Eu tive uma infância e adolescência difíceis. Minha mãe batalhou muito para me dar uma boa educação. Sempre trabalhei muito, sou ator há 20 anos, todo dinheiro que eu peguei eu ajudei a minha família e investi em meus projetos. Entrei nesse programa devendo muito dinheiro. Pelo amor de Deus, me deixem ganhar esse programa", acrescentou Sacha.





"Brasil, vocês vão me matar do coração, muito obrigado por essa chance de estar aqui, sempre foi o meu sonho. Eu tenho sido uma imagem paterna para meus irmãos, para minha mãe, desde muito cedo saí de casa. Batalhei muito com a minha esposa, eu preciso muito dar continuidade na minha vida, ajudar minha família, fazer meu casamento, ter meu primeiro filho. Por favor, deixem eu ser o grande vencedor", finalizou Yuri.

Programação

Na madrugada desta quarta-feira (18), os finalistas se encontraram com os peões já eliminados para a tradicional festa final. Amanhã (19), as votações são encerradas e o público descobre qual dos quatro participantes foi mais querido pelo público e conquistou o prêmio de R$ 2 milhões.