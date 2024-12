Reprodução Record TV "A Fazenda 16: confira formação da última roça

"A Fazenda 16", reality rural da Record TV, está prestes a deixar a grade do canal. A reta final da competição tem sido marcada por uma maratona de eliminações e formações de roças diferentes. Após a eliminação de Gilson Oliveira, ex-affair de Gracyanne Barbosa, a última roça do programa foi formada na última segunda-feira (16).







Agora, os seis peões que restaram no jogo, sendo três que voltaram da roça branca e os outros três que retornaram da laranja, se enfrentam para um lugar na final da atração dirigida por Rodrigo Carelli e apresentada por Adriane Galisteu. Como a final é quádrupla, dois peões serão eliminados.





O resultado será divulgado por Galisteu na edição que vai ao ar nesta terça-feira (17), quando a dupla menos votada pelo público perderá a chance de concorrer ao prêmio, avaliado em R$ 2 milhões nesta temporada, marcada por polêmicas e desistências ao longo da exibição.





Nesta próxima quarta-feira (18), a produção do reality promoverá uma festa que contará não apenas com os quatro finalistas, mas também com outros integrantes que foram eliminados, ou deixaram o reality por motivos de saúde, como Raquel Brito. Já na quinta-feira (19), a competição se despede da grade da Record e chega ao fim com a revelação de quem venceu "A Fazenda 16".