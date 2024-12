Reprodução Record TV Vanessa, Gilson, Guilherme e Juninho estão na roça Laranja

A programação da reta final de "A Fazenda 16" inclui uma maratona de roças que reduzirá metade do elenco de participantes. Após o resultado da roça branca, que será divulgado por Adriane Galisteu durante o programa deste domingo (15), uma nova berlinda será posta ao julgamento do público.





Batizada como roça laranja, ela conta com os peões Gilson de Oliveira, Vanessa Carvalho, Juninho Bill e Guilherme Vieira. A formação ocorreu no último sábado (14), mas as votações só começarão neste domingo (14), após um peão da versão branca ser eliminado.





Um dos confinados da berlinda laranja se despedirá do reality na segunda-feira (16). No mesmo dia, outra berlinda vai ser formada com os seis participantes que tiverem restado no jogo. Esta última roça definirá a final do programa. Isso porque as eliminações serão duplas.





Na terça-feira (17), a dupla menos votada pelo público perde a chance de concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões. Na quarta-feira (18), uma festa que reúne os finalistas e os participantes já eliminados será promovida pela Record. Já na quinta-feira (19), a competição chega ao fim com a revelação de quem venceu "A Fazenda 16".