Adriane Yasmin fala sobre decepções com Ayrton Senna e cita Xuxa





Adriane Yamin , ex-namorada de Ayrton Senna , compartilhou lembranças do relacionamento com o piloto durante uma entrevista ao podcast de Antonia Fontenelle. O romance, que começou em 1985 e durou até 1988, veio a público apenas em 2016. Na época do início da relação, Adriane tinha 15 anos, enquanto Ayrton tinha 24.

“Eu era muito madura para minha idade… Eu respeitei as regras. No fim, quando me tornei maior de idade, eu me tornei posse da minha vida para fazer minhas escolhas”, comentou Adriane, referindo-se à diferença de idade e à postura que adotava na relação.

A ex-namorada também revelou como o término foi um momento difícil, especialmente porque, logo após o fim, Ayrton iniciou um relacionamento com Xuxa Meneghel. Segundo Adriane, o piloto mostrou-se confuso antes de decidir encerrar a relação. “Ele falou pra mim: ‘Adriane, eu tô muito confuso, vou precisar de um tempo’. E eu disse: ‘Como assim? Você acabou de me assumir para o mundo e me pede um tempo?’. Então, ele respondeu: ‘Desculpa, mas não me cabe mais tempo’”, relatou.

Adriane ainda afirmou que ficou sabendo do envolvimento de Senna com Xuxa por meio de rumores e conversas com pessoas próximas. “Depois veio a minha irmã me contar que ouviu um burburinho dizendo que Ayrton mandou o avião dele ir buscar a Xuxa... Eu fiquei muito confusa e fui conversar com a mãe dele”, acrescentou.

Ela também revelou que o término ocorreu rapidamente: “Eu viajei com ele pra França em novembro, voltei, aí ele foi pro Rio gravar, depois ele veio falar comigo, e nisso já era dezembro... E tudo com a Xuxa aconteceu em dezembro”. Adriane destacou que Senna, inicialmente, não queria expor o que estava acontecendo, mas que Xuxa assumiu a relação publicamente.

Adriane lamentou não ter aproveitado plenamente o relacionamento quando ela atingiu a maioridade. “O Senna sabia que o que ele tava fazendo não era bonito. Eu acho que isso que me deixou mais doente: de ter chegado na reta final e não poder curtir a vida com ele. A gente curtia na minha casa, sempre com gente perto. Não podíamos ter intimidade juntos, não podíamos ficar de mão dada... Quando isso chegou, ele quis parar pra pensar.”