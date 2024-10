Reprodução Record TV Sacha Bali em 'A Fazenda 16'

O perfil oficial do participante Sacha Bali se manifestou no Instagram nesta terça-feira (29) sobre as recentes críticas e ameaças que o ator vem recebendo de outros participantes em "A Fazenda 16", da Record. Em uma publicação voltada aos fãs, a equipe dele tranquilizou o público ao afirmar que o peão conta com respaldo jurídico especializado para lidar com os assuntos do reality show.

“Nós da equipe do Sacha contamos com a melhor equipe jurídica que um peão poderia ter. Se tranquilizem: estamos atentos e respaldados” , afirmou a publicação, sugerindo que as tensões crescentes dentro do confinamento passaram a exigir atenção especial.





Reconhecendo que o programa é um "jogo" que naturalmente provoca fortes emoções nos competidores, a equipe enfatizou que a convivência imposta pelo formato do programa alterna momentos de descontração e de tensão intensa. No entanto, segundo a publicação, alguns participantes têm reagido com atitudes exageradas, "perdendo o espírito esportivo" e direcionando a Sacha comportamentos "injustificavelmente violentos" .

Para proteger os interesses de Sacha Bali, a equipe garantiu que tomará todas as medidas legais necessárias, em parceria com um advogado. “Não hesitaremos em denunciar à autoridade policial qualquer prática que atente contra a honra e a integridade física do ator, incluindo xingamentos, ameaças, calúnias e difamações” , pontuaram.