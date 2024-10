Reprodução Instagram - 24.10.2024 Vanessa Lopes posa de biquíni

Vanessa Lopes, de 23 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (23) para mostrar aos seguidores como tem aproveitado os dias de sol para se refrescar. De biquíni branco e preto, a influenciadora e tiktoker foi elogiada pela base de fãs que a acompanha na web.







"Desejo do dia: mais dia assim, por favor!", legendou a ex-BBB, conhecida pelos seguidores por viajar não apenas no Brasil, mas também no exterior. Nos registros, Lopes renova o bronzeado enquanto posa com um traje de banho fio-dental. A sequência de fotos repercutiu entre os fãs.

Vanessa Lopes mostra abdômen definido Reprodução Instagram - 24.10.2024 Vanessa Lopes mudou cor dos fios Reprodução Instagram - 24.10.2024 Vanessa Lopes esteve no 'BBB 24' Reprodução Instagram - 24.10.2024 Vanessa Lopes se refresca em dia ensolarado Reprodução Instagram - 24.10.2024 Vanessa Lopes esconde olho do reflexo do sol Reprodução Instagram - 24.10.2024 Vanessa Lopes participou de 'Túnel do Amor 3' Reprodução Instagram - 24.10.2024









"Que mulher linda é essa", afirmou um usuário do Instagram nos comentários da postagem. "Perfeição da minha vida. Linda demais", acrescentou uma segunda. "Deusa", declarou uma terceira. "Maravilhosa", concordou outra. "O sol e as águas ficaram perfeitos", pontou ainda um quinto internauta, em referência a paisagem.





Realities

Além da trajetória como dançarina de vídeos no TikTok, a influenciadora se destacou por ter participado de realities shows televisivos. Ela esteve na terceira temporada de "Túnel do Amor", atração apresentada por Ana Clara Lima no Globopla. Já na TV aberta, Vanessa participou do "Big Brother Brasil 2024".

