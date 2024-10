Reprodução/Globo Raul Gil

Raul Gil, de 86 anos, mudou de opinião em relação ao futuro nas telinhas. Visto na grade do SBT aos sábados, no comando do "Programa Raul Gil", o comunicador voltou atrás na decisão que colocaria fim na trajetória dele na emissora das Abravanel.







Durante participação no "The Noite com Danilo Gentili", na madrugada da última quarta-feira (23), o veterano afirmou que desistiu de se aposentar, contrariando uma declaração que o próprio tinha dado há cerca de sete meses.





Em março deste ano, quando foi homenageado no "Domingão com Huck", o contratado do SBT admitiu que gostaria de se aposentar ainda em 2024. "Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano", disse à época em que ganhou uma homenagem da Globo.





Agora, no entanto, o apresentador voltou atrás e enfatizou que pretende continuar na TV até "morrer". "Não dá para aposentar. Eu já falei lá no Luciano Huck, eu estava pensando em parar. Mas eu não vou parar mais, não", pontuou. "Aposentar só quando eu morrer", salientou.

Código do embed Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $