Reprodução Record TV Yuri Bonotto em 'A Fazenda 16'

"A Fazenda 16" contará com a eliminação de mais um peão nesta quinta-feira (17). Antes na roça, o ex-bombeiro de Eliana Yuri Bonotto conseguiu se livrar da pior e ganhou a prova do fazendeiro, que também lhe concede o direito de dividir as tarefas da casa e ficar imune.

Com a vitória do peão, os participantes que estão na roça são: Sacha, Vanessa e Suelen. Esta terceira já estava confirmada na berlinda, tendo em vista que foi vetada da prova por Vanessa. Como no reality rural os votos são para ficar, sai aquele que alcançar a menor porcentagem.





Relembre a formação da roça



Reprodução Record TV 'A Fazenda 16': saiba quem está na quarta roça





Antigo fazendeiro, Zé Love indicou Yuri, que voltou com o chapéu da liderança. Já Suelen, por sua vez, ocupou o segundo banco da berlinda depois de ter sido a mais votada entre os peões que não tiveram os votos anulados por Albert. S uelen decidiu puxar Vanessa da Baia. No Resta Um, Sacha Bali ficou por último e também garantiu um lugar na roça.





Na noite desta quinta-feira (17), Adriane Galisteu revelará qual participante deixará a competição. Vale lembrar que o trio da berlinda se envolveu em vários embates nos últimos dias, o que dividiu as opiniões e julgamentos de outros participantes do reality rural.

