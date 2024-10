DA REDAÇÃO Mel Maia





Nesta terça-feira (1), Mel Maia participou da estreia de Tudo por um Pop Star 2 e em entrevista à Quem sobre a agressão de MC Ryan SP, melhor amigo de seu ex, MC Daniel, à namorada.





"Só com meu comentário já eu pra ver que sou contra esse tipo de violência, de situação. Mas hoje estou num clima tão leve e o que falei ali, o que deixei subentendido, foi suficiente", esclareceu.

Entenda o caso

O cantor MC Ryan SP foi registrado por câmeras agredindo a modelo Giovanna Roque , mãe de sua filha, Zoe . O jornalista Leo Dias teve acesso à imagem do momento em que o artista defere um chute na influenciadora digital.

Segundo o colunista, Ryan aparece dando chutes em Giovanna. A modelo, que está sentada no chão dentro do closet, aparece levantando os braços tentando proteger a cabeça.

As imagens são do dia 21 de abril de 2024, e foram gravadas às 13h38 por uma câmera de segurança do cômodo.

Ao Portal Leo Dias, o cantor admitiu que agrediu Giovanna e afirmou: "Sei que errei”.

O iG entrou em contato com a assessoria do funkeiro que informou que não está "conseguindo contato com o artista" neste momento. O portal aguarda um posicionamento do cantor.

É importante ressaltar: caso você seja uma vítima de algum tipo de violência ou conheça alguém que passe ou passou por casos semelhantes, não exite em procurar ajuda! Ligue para o 180.