Reprodução/Instagram Adriane Galisteu homenageia o ex-namorado, Ayrton Senna: 'Para sempre Beco'

Nesta quinta-feira (21), Adriane Galisteu usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-namorado, Ayrton Senna. O piloto de Fórmula 1 completaria 64 anos nesta data.

No perfil do Instagram, a apresentadora recordou uma foto ao lado do amado e se declarou. Na imagem, os dois aparecem sorrindo.





"Ele faria 64 anos… pra sempre Beco!", escreveu ela na legenda, se referindo ao apelido do ícone brasileiro.

O romance entre eles durou de 1993 a 1994. Eles se conheceram após uma vitória de Senna, quando ela tinha 19 anos e ele, 33. Ayrton Senna morreu em um acidente automobilístico em 1994.

Nos comentários da publicação de Galisteu, os internautas rasgaram elogios para o amor dos artistas. "Podem querer negar, mas era lindo de ver o amor de vocês", disse uma; "Você sim era o amor da vida dele", declarou outra; "Que bom saber que ele teve seu amor", comentou uma terceira.

