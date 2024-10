Reprodução/RedeTV! Pedro Paiva trabalhava como correspondente nos Estados Unidos para a emissora

O jornalista Pedro Paiva, conhecido por ser correspondente da RedeTV! em Nova York , anunciou seu pedido de demissão da emissora no último final de semana. O comunicador alega que sofreu abusos nos bastidores, além de denunciar uma precarização da emissora e a falta de pagamentos.

Em entrevista ao Notícias da TV , o jornalista afirma que sempre houve atrasos nos pagamentos para os correspondentes. Entretanto, no final de setembro, a situação piorou, quando completaram dois meses de atrasos (salários referentes a julho e agosto). Segundo Pedro, ele procurou os responsáveis pelo financeiro da empresa, mas que ele teria o tratado com descaso quando ele questionou seus direitos como profissional.

Pedro afirma que os correspondentes internacionais da RedeTV! trabalham como freelancers, ou seja, não possuem vínculo empregatício formal, e recebem por reportagem produzida. Por isso, o jornalista afirma que o financeiro começou a cortar pautas já prontas para evitar que elas fossem pagas.

O jornalista alega: "Nós nunca recebemos na data do pagamento. O contrato diz que recebemos no dia 15, mas geralmente tem uma semana de atraso. De uns tempos para cá, o financeiro vem tentando cortar o salário das pessoas".

Cortes em outros setores

Além dos correspondentes internacionais, Pedro afirma que outros jornalistas que foram cobrir as enchentes do Rio Grande do Sul também tiveram seus projetos descartados, mesmo já prontos: "Alguns dos correspondentes funcionam de forma fixa, como eu, que estou todos os dias no jornal".

Por conta da falta de pagamento, o jornalista optou por finalizar a parceria com a emissora. "Estou trabalhando igual a um condenado, sem ter tempo para almoçar por conta das eleições norte-americanas, e eles não me pagaram. Eles tinham cortado nove conteúdos que eu produzi e que foram veiculados para a TV, e eu disse que não aceitava. Precisei escrever um dossiê de 113 páginas para a figura do financeiro me responder e justificar os cortes. Eu disse que não tinha acordo".

Ele ressalta que suas contas estão atrasadas e afirma que sua conta de celular está prestes a ser cancelada. "Todo esse inferno por conta da incompetência da TV. Para mim, foi a gota final, decidi me demitir porque não vale a pena. Se ainda fosse uma TV relevante para falar que tenho exposição, mas que exposição tem em uma TV com um traço de audiência? Não tem, só exploração", finaliza.

O iG Gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da emissora e aguarda um retorno.

