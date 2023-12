Divulgação/Record TV A Fazenda 15

Kally Fonseca se despediu de A Fazenda 15 nesta quinta-feira (30). A peoa enfrentou a roça com Radamés e Nadja Pessoa, mas conquistou apenas 9,68% dos votos do público para se manter no jogo.

A primeira a ser salva pela apresentadora Adriane Galisteu foi Nadja. Na volta para a casa, ela foi bem recebida apenas por Tonzão e Márcia Fu.

"Eu não vou embora! Vão ter que me aturar", disse ela, chamando André Gonçalves de falso.

"Eu não vou embora nem tão cedo daqui. Vão ter que me aturar", dispara Nadja ao retornar para a Sede #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/1EDEn9QgPq — A Fazenda (@afazendarecord) December 1, 2023





Na sequência, Galisteu anunciou a saída da cantora do programa. Nas primeiras semanas, Kally entrou para a lista de favoritos do público, porém alguns comportamentos e o relacionamento com Cezar Black foram um dos pontos de destaques para a queda dela.

Fim de jogo para Kally! A peoa recebeu apenas 9,68% dos votos ao disputar a preferência do público 🤠 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/PFy8AeO2Cz — A Fazenda (@afazendarecord) December 1, 2023





Como a roça foi formada?

Tonzão foi indicado pelo fazendeiro da semana, Cezar Black. Kally foi a mais votada pela casa e ocupou a segunda posição da berlinda. Com uma dinâmica diferente de "Restam dois", Nadja e Radamés não foram escolhidos pelos colegas e acabaram caindo na roça.

