Reprodução/Instagram - 24.11.2023 Lucas Souza desistiu de 'A Fazenda 15'





Lucas Souza voltou a aparecer nas redes sociais após desistir de "A Fazenda 15". O influenciador já havia desabafado que "não estava bem" após a saída do reality , mas gravou um vídeo nesta sexta-feira (24) para atualizar os seguidores dos compromissos dentro e fora da Record.





Nos stories do Instagram, o ex-peão apareceu tomando café no hotel após deixar o confinamento e contou que vai participar da gravação do "Hora do Faro", programa que será exibido no próximo domingo (26). "Acabei de pegar meu celular, estou vendo algumas informações aqui. Já conversei com minha família. Que doideira, que sentimento bom", relatou.

"Está tudo bem, hoje vai ser um dia bem corrido", completou. Além da agenda na emissora, Souza disse que pretende conversar com a mãe da namorada, a peoa Jaquelline Grohalski. "Mais tarde, vou ligar para a mãe da Jaquelline, falar com ela, e conversar novamente com minha família", concluiu.

Ele está com a carinha bem melhor. ELEEE VAI FALAR COM A MÃE DA JAQUE 🗣️ #TeamJaque | #TeamLucas pic.twitter.com/7oouZkj2om — Central JaLu 🐚 (@CentralJaluof) November 24, 2023





Lucas Souza desistiu de "A Fazenda" na última quarta-feira (22), após protagonizar uma polêmica com Cezar Black. O ex-BBB falou da foto que o influenciador levou ao confinamento, com a ex-esposa, Jojo Todynho. A menção gerou uma grande briga, em que o desistente foi acusado de se casar com a cantora por "fama e dinheiro". Ao bater o sino, Souza afirmou que precisava cuidar da saúde mental.

