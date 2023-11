A Fazenda 15: noite tem Black abalado com eliminação e tensão no paiol

'Desanimador'

Após ser aconselhado a não insistir nas conversas sobre os rivais, Cezar continuou falando do favoritismo do pôr do sol em um bate-papo com Kally. A cantora tentava acalmar o companheiro, enquanto ele seguia abalado e dizia ter uma leitura de jogo "desanimadora". "Me faz questionar o tanto de energia que tenho gasto dentro do jogo, tentando me posicionar e ser verdadeiro", avaliou.