Reprodução/Globo - 24.11.2023 Repórter Hugo Evaristo errou nome do âncora Fred Ferreira e cometeu gafe na Globo





O jornal local "Bom Dia DF" repercutiu nas redes sociais após uma gafe na edição da última quinta-feira (23). O repórter Hugo Evaristo confundiu o nome do âncora Fred Ferreira e cometeu uma gafe ao vivo na Globo.





Hugo fazia uma entrada ao vivo sobre a falta de fraldas no Distrito Federal, mas acabou chamando Fred de "fralda". "Bom dia, fralda. Fralda geriátrica... Bom dia, Fred", afirmou o repórter, logo se corrigindo pelo erro. O âncora percebeu a confusão do colega e brincou com o repórter.

"Tomou café hoje, Hugo?", questionou ainda no ao vivo. "Tomei café, Fred. Bem cedinho", reagiu Hugo. "Acho que está precisando de um pouquinho mais, para acelerar os pensamentos, para não confundir Fred com fralda. Toma mais um golinho aí", reagiu o apresentador, levando o repórter às risadas.

Os profissionais da Globo seguiram brincando com o momento nas redes sociais. "Tive que comentar o deslize, não ia perder a oportunidade [...] Meu amigo. Capricha no café pra você não confundir o nome de ninguém", escreveu o âncora no Instagram. "Bom dia, Fred! Fralda geriátrica, infantil… (Ops, disse bom dia Fralda?! [risos]", respondeu Hugo.





