A desistência de Lucas Souza em “A Fazenda 15” segue repercutindo entre os confinados do reality rural. Dessa vez, nesta quinta-feira (23), Márcia Fu criticou a postura de Kally e Cezar Black , rivais declarados do peão e que protagonizaram embates com ele.



Em conversa com Lilly Nobre, a ex-jogadora de vôlei declarou estar “triste” e apontou incoerências na forma de jogo do novo casal formado na competição rural. “Eu fiquei muito triste, não gosto disso”, lamentou sobre a desistência do ex-marido de Jojo Todynho .



“Foi uma jogada suja do Black. Da Kally, nem se fala. Nossa Senhora! Eu jamais usaria de um recurso tão baixo para desestabilizar alguém aqui dentro. Deus que me livre e guarde”, afirmou.



As declarações de Fu acontecem após Black e Kally falarem da antiga relação de Lucas com Jojo, o que foi o estopim para as desavenças entre eles. A cantora, inclusive, disse que, fora de “A Fazenda 15” , Lucas contou a ela que se casou com Todynho apenas para conquistar fama e dinheiro .



“Jamais faria isso para ganhar qualquer coisa na minha vida. Estou engasgada de tristeza. Desestabilizar alguém e mentir do jeito que a Kally mentiu”, acrescentou.



Márcia ainda destaca que a conduta de Kally se deve à influência de Black, com quem ela iniciou um romance no reality . “Na vida, a gente não precisa fazer essas coisas”, criticou,“Nem por 1,5 milhão, nem por 10 milhões, nem por 50 milhões, você pode fazer isso com um amigo do jeito que a Kally fez. Que coisa horrorosa”.

