Ana Paula Siebert, de 35 anos de idade, usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para comentar os procedimentos estéticos que ela já realizou e também da frequência com a qual ela faz as intervenções.



“Diferente do que acham e inventam, eu faço muita pouca coisa no rosto. Faço botox, laser fotona, amo preenchimento de olheiras (uma vez ao ano) e, este ano, coloquei muito pouquinho de boca”, iniciou ela, através dos stories do Instagram.



Em relação à intervenção nos lábios, ela pontua que a primeira vez ocorreu neste ano, mas que “há uns 5 anos” recebe “mensagens perguntando” o motivo dela “não contar a verdade”, insinuando que ela já teria feito o procedimento anteriormente.



Ainda em conversa com os seguidores, Siebert revelou outro procedimento do qual ela é adepta: bio estimulador de colágeno. “Fiz no bumbum e amei! Ah, no pescoço, também [fiz]. Na hora, não muda nada, mas, depois de um tempo, a pele fica mais firme”, argumentou ela.



Por fim, Ana Paula relembrou a época em que esteve grávida. Segundo Siebert, após a gestação, ela ficou parecendo “um sapo” e, por isso, fez uma “mini lipo na papada”.

