Reprodução Instagram - 23.11.2023 MC Poze do Rodo faz compras nos EUA

MC Poze do Rodo está de volta aos Estados Unidos e usou as redes sociais na última quarta-feira (22) para mostrar aos seguidores como tem sido a viagem que ele faz a trabalho; os fãs do músico se surpreenderam ao acompanharem os registros dele em uma loja esportiva.



O rapper , que estava em Nova Iorque, mostrou várias sacolas com tênis e roupas que adquiriu. No vídeo, é possível ver mais de 10 sacolas compradas pelo artista na loja estrangeira.



Além disso, ele revelou o valor aproximado que desembolsou nas compras. Através do Instagram, MC Poze do Rodo escreveu: “Parece pouquinho, não é? Papo de 60 mil”. Esta é a segunda viagem do artista aos EUA. Em 2022, ele já havia viajado ao país, situado na América do Norte.



Nesta quinta-feira (23), o artista se apresenta em Nova Jersey e também em Massachussetts. Já na sexta-feira (24), ele realizará um show em Connecticut. Por fim, no sábado (25), Poze do Rodo fará uma apresentação na Flórida.

