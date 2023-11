Reprodução/Record - 23.11.2023 Lucas Souza desistiu de 'A Fazenda 15'





A equipe de Lucas Souza fez um novo pronunciamento após a desistência de "A Fazenda 15". Nesta quinta-feira (23), os administradores das redes sociais do ex-peão informaram que o influenciador está "abalado" depois de tocar o sino no programa.





"Sei que todos estão preocupados, mas para acalmar o coração de vocês, o Lucas está bem, na medida do possível. Porém, abalado com o acontecido. Assim que for possível, ele vai aparecer e falar com vocês. Muito obrigado por todo carinho e amor com nosso peão", informou a postagem.

A primeira manifestação da equipe sobre a desistência afirmava que Lucas foi "atacado covardemente" no jogo . O embate que resultou na saída do influenciador começou após Cezar Black mencionar uma foto que o rival levou para o confinamento, em que aparece com a ex-esposa, Jojo Todynho. Souza foi acusado de se envolver com a cantora por "fama e dinheiro".

O influenciador ainda não apareceu em um vídeo das próprias redes ou da Record. No entanto, o programa ao vivo da quarta-feira (22) exibiu o discurso de desistência do participante , que ressaltou a necessidade de cuidar da saúde mental.

