Alicia X, André Gonçalves e Shayan Haghbin estão na roça em 'A Fazenda 15'

Uma nova roça foi formada na última quarta-feira (22), em “A Fazenda 15”. Alicia X, André Gonçalves e Shayan Haghbin estão na berlinda após Cezar Black ter se livrado ganhando a prova do fazendeiro.

De acordo com a enquete parcial do iG Gente, André está disparado na frente dos adversários com 84,8% dos votos.

A disputa entre os outros dois já não está tão acirrada e o resultado pode surpreender os telespectadores. A irmã do MC Daniel está em segundo lugar com 8,5% dos votos. Já Shayan conta com apenas 6,7% e deve ser o eliminado da semana.

Lembrando que, em “A Fazenda”, o público vota em quem fica e não em quem sai. O resultado será revelado no programa ao vivo desta quinta-feira (23).

Como a roça foi formada?

Jaquelline Grohalski, fazendeira da semana, indicou Cezar para a primeira vaga da berlinda. Shayan foi o mais votado pela casa e puxou André, da baia, para a terceira posição da roça. Radamés Furlan sobrou no resta um e vetou o ator da prova, antes de escapar da formação pelo poder de Lily Nobre, que o trocou por Alicia na disputa.

Nesta quarta-feira (22), o jogo passou por uma mudança no elenco, pois Lucas Souza desistiu do reality show . A ação do peão não mudou o cronograma no programa da Record e a eliminação da roça entre Alicia, André e Shay acontece nesta semana.

