Reprodução/Record Lucas Souza em última aparição





A edição desta quarta-feira (22) de "A Fazenda 15" bateu o recorde de audiência da temporada no dia da "Prova do Fazendeiro". O programa mostrou a desistência do peão Lucas Souza e a Prova do Fazendeiro dos "cancelados" Shay, Alicia X e Cezar Black, além das brigas entre Jaquelline e Kally Fonseca. Com isso, venceu a Globo por 14 minutos no Rio de Janeiro.

O reality rural teve a melhor média às quartas em São Paulo, marcando 7,2 pontos. Exibido das 22h46 a 0h33, o programa foi vice-líder isolado e ainda atingiu pico de 8,1 pontos. O SBT, que ficou em terceiro lugar no mesmo horário, marcou 3,1 pontos de média.





No Rio de Janeiro, a atração comandada por Adriane Galisteu venceu a Globo por 14 minutos. De 0h01 a 0h15, a atração ficou em primeiro lugar enquanto a Globo exibia um jornalístico. O placar foi: 7,9 x 7,5 pontos. No horário completo, A Fazenda também foi vice-líder absoluta com ampla vantagem: 7,4 x 2,5 pontos, além de marcar pico de 8,9 pontos.

Black, Shay e Alicia X disputaram a Prova do Fazendeiro. O enfermeiro levou a melhor e se tornou o novo dono do chapéu.