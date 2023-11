Reprodução/Record - 16.11.2023 Lucas Souza em 'A Fazenda 15'





A equipe de Lucas Souza se manifestou após o peão desistir de "A Fazenda 15" na tarde desta quarta-feira (22). Segundo a equipe, Lucas foi atacado covardemente no jogo da Record. O ex de Jojo desistiu após as brigas com Cezar Black.



Os responsáveis pela comunicação de Lucas emitiram uma nota no início da noite de hoje. "Com muita tristeza informamos que nosso peão preferiu abandonar a disputa em A Fazenda 15. Queremos agradecer todo apoio da "Tropa do Lucas" e convocar toda essa massa para recebê-lo com todo carinho que ele merece. Nosso menino foi gigante, em todos os aspectos", diz a equipe.





Segundo a equipe de Lucas, o ex de Jojo foi atacado covardemente. O peão desistiu após Cezar Black revelar um segredo em rede nacional. "Atacado covardemente desde o primeiro dia dentro da casa, aqui fora não foi diferente; Continuou vítima de perseguição de gente que não tem coração, que não quer vê-lo sonhar é tão pouco realizar. Vem Lucas, vem pra casa ser amado e respeitado", completou, em nota.