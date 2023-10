Reprodução/ Globo/ Instagram Alexandre Slaviero ficou conhecido pelo personagem Kiko de "Malhação", em 2003

O ator Alexandre Slaviero, que ficou conhecido pelo personagem Kiko de "Malhação", em 2003, sofreu de etarismo nas internet. Ele, que tem 39 anos, então decidiu rebater os haters.

"Não me atingem. Sem filtro. E continua a brincadeira: onde está o Alê?", escreveu ele em um post.



Alexandre sofreu criticas ao postar uma foto de barba, sem filtro de correção. Internautas não só diminuíram como compararam com a aparência que ele tinha aos 20 anos, quando fez "Malhação".



"Caramba, mano. É você mesmo? Quando eu era pequeno, lembro de você na 'Malhação' e você era muito presença, mano. O que aconteceu?", questionou um seguidores.



Mas teve quem defendeu Slavieiro:"Você está lindo igual. Eles não entendem que a gente chega nos 40 um dia (risos). Você está lindo!", disse um internauta. "Eu estou com 43 anos e as pessoas vivem falando que eu estou velha e etc..", falou outra.







Alexandre Slaviero também atuou nas novelas "Tititi", "Caras e bocas" e "Belaventura". O último trabalho do ator na TV foi em 2021, em "Gênesis".

