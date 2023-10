Reprodução/ PlayPlus Jaquelline e Shay batem boca em briga generalizada

Nesta quinta-feira (19), Jaquelline e Shay também protagonizaram uma discussão em "A Fazenda 15". Os dois gritaram um com o outro em meio a uma briga generalizada que acontecia na sede. A ex-BBB ficou revoltada pelo ex-Casamento Às Cegas ter levantado a voz para ela.



Rachel Sheherazade começou o caos ao se recusar fazer o tratos das ovelhas delegado pela fazendeira Jenny . Por isso, a sede tomou uma punição e ficará 48 horas sem gás, o que revoltou os peões.



No meio da confusão, Jaque tentou entender se Jenny teria delegado as ovelhas para Rachel porque quis ou se foi influenciada. Neste momento, Shay invadiu a conversa e começou a gritar com a ex-BBB.



"Tem que cuidar das ovelhas", afirmou ele, com a voz elevada. Jaquelline, então, gritou: "Você é homem, abaixa a voz para mim". O peão continuou: "A gente tem que respeitar os animais". A ex-BBB rebateu: "Dá licença, eu não estou falando com você".



Shay explicou que as peoas teriam que cuidar dos animais e depois se resolverem. Jaque, ainda irritada, pediu para que o peão se retirasse da conversa.



